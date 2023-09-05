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الحمل كبير.. وزير الصحة: 35 مليون مصري عمرهم أقل من 15 سنة

11:04 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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كتب- احمد السعداوي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك 35 مليون مصري عمرهم من يوم إلى 15 سنة، ولدينا 7 ملايين مواطن من 65 سنة في ما فوق.

وتحدث عبد الغفار، خلال انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن معدل الإعالة قائلًا إن كل 100 مواطن مصري ماشي معه 61 مواطن بيصرف عليهم، وده معدل كتير، ونتمنى ينزل إلى 50 و30 مواطنًا.

وتابع وزير الصحة بأن هذا الحمل كبير؛ فمعدل الإنجاب إذا انخفض سيزيد عدد المواطنين في مرحلة العمل والإنتاج.

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