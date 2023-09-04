وزير الكهرباء يشيد بالعلاقات المتميزة مع السويد ومشاركتها الفعالة في مشروعات القطاع

كتب- محمد صلاح:

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدي في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، مؤكدا أن الشركات السويدية هي شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء، مع وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، وسفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجارد، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال شاكر - في تصريح اليوم الاثنين - إنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات ومن بينها التدريب على التكنولوجيات الحديثة في مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الشركات السويدية لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى أفضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناء على الموارد المتاحة، كما تمت مناقشة التعاون مع الشركات السويدية على أرض مصر والذي يتضمن فيما يخص قطاع الكهرباء تعزيز الشبكة المصرية الحالية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة.

من جانبه، أشاد الوزير السويدي بالطفرة الكبيرة التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء الطاقة والتي فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين، معربا عن رغبة بلاده في زيادة حجم التعاون مع مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد اهتمام بلاده لتعزيز التعاون مع مصر وخاصة مع وزارة الكهرباء في مشروعات شبكات التوزيع والمتضمنة الشبكة الذكية (مراكز التحكم ـ العدادات الذكية)، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين في مختلف المجالات من نقل وتوزيع الكهرباء وأيضا مشروعات الربط الكهربائي وخاصة مع أوروبا.

كما أعرب عن استعداد عدد من مؤسسات التمويل لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة وكذلك استعداد الشركات العاملة في هذا المجال التعاون مع قطاع الكهرباء المصري طبقاً لأحدث التكنولوجيات التي تتلاءم مع احتياجاته الحالية والمستقبلية.​