وزير الكهرباء يكشف إجمالي تكلفة تدعيم الشبكة الموحدة.. "مليارات الجنيهات"
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن إجمالي استثمارات تدعيم الشبكة الموحدة 116 مليار جنيه.
وأضاف شاكر في كلمته بمؤتمر "حكاية وطن": وصل العجز عام 2014 إلى 6000 ميجاوات بالقدرات بالطاقة الكهربائية، وكانت توجيهات الرئيس أن توفير الكهرباء مسألة أمن قومي
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
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