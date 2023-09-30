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BBC

السيسي: نقدم تسهيلات خاصة للمستثمرين في مشروعات مستلزمات الإنتاج

06:03 م السبت 30 سبتمبر 2023

مؤتمر حكاية وطن

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كتب- محمد أبوبكر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن يكون لدينا رقم من الدولار نضعه في المستلزمات ولا ننتظر عودته، مؤكدا أن ذلك سيتحقق عندما تكون إيرادتنا من الدولار مساوية للإنفاق من الدولار وتزيد عنها.
وأضاف السيسي: "القائمة تتضمن 150 مشروعا يوفرون 25 مليار دولار مهمة، ونقدمها لكل المستثمرين خاصة وأنها مشروعات مستلزمات إنتاج، وأي منتج في القائمة نستورده ويكلفنا رقما، وهي مشروعات لها سوق ودراسات جدوى، والدولة تقدم حوافز تحسن من شروط نجاح تلك المستلزمات".

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن» عرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة تقدم تسهيلات لمن يقوموا بهذه الصناعة كالضرائب ويمكن أن نخفضها بشكل أكبر، وكذلك تدعيم برامج الصادرات، ولو محتاجين أكثر ممكن، ولو حجم البضائع اليوم سيحتاج أكثر من ذلك سنمولها لأن ذلك يعود على الناتج المحلي».

سوق مصراوى

مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مستلزمات الإنتاج المستثمرين

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