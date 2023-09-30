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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية

02:55 م السبت 30 سبتمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٣.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي مقر وكالة الفضاء الإفريقية السيسي

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