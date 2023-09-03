"نقيب السياحيين": عرض القطع الأثرية بالمتحف المصري لن يكون تقليدياً

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إنه سيكون هناك طُرق مختلفة لعرض القطع الأثرية بالمتحف المصري الكبير، تختلف عن الطرق التقليدية المُتعارف عليها.

وأضاف "باسم" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أنه بمجرد الدخول يتم رؤية "المسلة المعلقة الخاصة بـ رمسيس الثاني"، وبعدها يبدأ الدخول على البهو وحجم السلالم المتواجد يبدأ من خلالها برؤية معروضات من التماثيل المختلفة، ثم القاعات المتعلقة بالحقب الزمنية بتاريخ مصر، وبعدها تغطية خاصة لعدد كبير من الآثار للحفاظ على درجات الحرارة المُتعلقة بالمكان بشكل لا يسمح للزائرين الاقتراب من الأثار.

وأشار إلى وجود فيلم تسجيلي يصور التاريخ لجذب السائح للعيش في هذه الفترة القديمة مع وجود الآثار المتواجدة، وهو ما يعطي مذاق خاص للسياحة ومشاهدة الرحلة ويبدأ الربط بين الفيلم وما يراه السائح من آثار حقيقية.

وأضاف أنه بكل لغات العالم يتم إذاعة الأفلام التسجيلية، وأن المرشدين بدأوا بالحصول على دورات سريعة لمحتويات المتحف المصري الكبير، حتي يتوفر كمية من المرشدين المتخصصين بمعظم اللغات للعالم، وأنه بدأ التشغيل التجريبي لعدد من المجموعات السياحية والحفلات والايفنتات بقاعات المتحف، لرؤية المداخل والمخارج والتصور الأخير قبل الافتتاح.

وأوضح وجود قسم للترميمات داخل المتحف، وأن المساحة الكبيرة للمتحف 117 فدان، ذلك غير متاح بعدد كبير من المتاحف سواء بمصر أو العالم، ولكن هذا المكان تم التخطيط له بوجود جزء خاص بترميم الأثار الحجرية، وجزء أخر لترميم الأثار الخشبية، وجزء خاص بـ المعادن والزجاج، وغيرها، وأن هذه التخصصات فريدة من نوعها وجديدة.