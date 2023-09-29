تغيرات سريعة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
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كتب- محمد شاكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن مفاجأة كبيرة في حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة.
وحذرت الهيئة من التغيرات السريعة في حالة الطقس حيث تنتهى الموجة الحارة التي شهدتها البلاد الأيام الماضية، مع توافر فرص سقوط الأمطار التي تصل إلى الرعدية على بعض المناطق، وسط انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من الأحد المقبل بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية.
وقالت الهيئة: من المتوقع تأثر البلاد بمنخفض جوى، وسط نشاط الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.
وحذرت الأرصاد الجوية من تكون ظاهرة جوية وصفتها بـ الخطيرة وهى الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر (تبدأ من الساعة 4 فجرًا حتى السابعة صباحًا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا وتصل إلى ضبابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
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