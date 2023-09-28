"نائب الجيزة" تشهد احتفالية صناع الخير بمناسبة تدريب 40 سيدة

الجيزة: رفع ٢١٠٠ حالة تعدي على الطريق العام.. وحملات مكبرة لرفع المخلفات



كتب- محمد أبو بكر:

شهدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من السيدات، تشمل 40 متدربة بمركز استدامة من أهالى قرية نزلة الشوبك والقرى المجاورة لها بمركز ومدينة البدرشين.

وتم افتتاح مركز استدامة، عام 2022 للتدريب على الحرف والصناعات اليدوية، والذي تمكن من تدريب ما يقرب من 200 سيدة خلال عامه الأول.

وأشارت نائب المحافظ، أن الاحتفالية تأتى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك QNBوالتى تم خلالها تدريب السيدات على إحتراف صناعة المشغولات اليدوية، من المفروشات والعديد من المصنوعات الأخرى.

وأضافت أنه، تم خلال الاحتفالية تسليم المتميزات من خريجات المركز أموال؛ لتمكينهم من بدء أنشطتهم العملية من المنزل.

وأكدت عبدالحليم على، حرص المحافظة بالتعاون مع شركاء التنمية على استمرار الدعم للسيدات من خريجات المركز بعد إنتهاء التدريب.

وتم عقد ندوة لتوعية السيدات بآليات وأدوات التحول الرقمي والشمول المالى، ويتم توفير فرص لتسويق وعرض منتجاتهم من خلال إقامة المعارض إلى جانب تصديرها للعديد من الدول.

ويأتي ذلك، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالعمل علي تمكين المرأة الريفية من خلال توفير التدريب اللازم وفرص عمل مناسبة؛ لإحياء الحرف التراثية.