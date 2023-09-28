الجيزة: رفع ٢١٠٠ حالة تعدي على الطريق العام.. وحملات مكبرة لرفع المخلفات

نائب محافظ الجيزة يتفقد استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

حريق في أحد المحلات بالموسكي وتحرك عاجل من الحي

كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الهرم بتكثيف الحملات علي مدار اليوم بقطاع هضبة الأهرام؛ لمنع اشغالات و مخالفات المقاهي والمطاعم والمحال وتحسين حالة النظافة؛ استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

واطلع "راشد"، وفقًا لبيان المحافظة الخميس، علي نتائج الحملات التي أسفرت عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحلات العامة بقطاعات (ز، ل، ك، ط، ب)، وذلك للتعدي علي الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، مع رفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الحملات بقطاع هضبة الأهرام، من رصد مخالفة بالفراغ السياحى للعقار رقم 2 أ، والتي تم إيقافها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، بالإضافة الي أنه تم توجيه حملة لرفع المخلفات من الأراضى الفضاء بنطاق المدينة، وتمكنت من رفع المخلفات بقطع أراضى (224 ب، 66 ن).

وتابع محافظ الجيزة، جهود حملات حي جنوب الجيزة، التي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع، بالتعاون مع شرطة المرافق.

وشملت الحملات، ميدان الجيزة، وشوارع المدرسة، و أحمد ماهر، و سعد زغلول، و الصناديلي، والغرفة التجارية، و المحطة، وزكريا بن بخنس، ومراد.

وأسفرت، عن رفع حوالي ٩١٠ حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي علي أرصفة المشاة والطريق العام على مدار اليوم.