إعلان

BBC

برلماني يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: علينا التوجه لصناديق الاقتراع

01:47 م الخميس 28 سبتمبر 2023

النائب أشرف أمين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- سامح سيد:

أعرب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على تحقيق النزاهة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور علاوة على أنها ستكون مراقبة من قبل منظمات وجهات دولية ومحلية لتأكيد نزاهتها وشفافيتها ودحض الشائعات التي تبثها قوى الشر والظلام والإرهاب.

وأشاد "أمين" في بيان اليوم، بجميع الاستعدادات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها خلال شهر ديسمبر القادم.

وأكد ضرورة إعطاء أكبر اهتمام لهذا الحدث التاريخي والمهم، مناشدا المواطنين ممن لهم الحق الدستوري والقانوني، المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية لكتابة مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشمل أرجاء الجمهورية.

وتابع: علينا جميعا التوجه لصناديق الاقتراع، والإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية هو الضمانة الحقيقية للشعب المصري على نزاهة الانتخابات الرئاسية.

سوق مصراوى

النائب أشرف أمين الانتخابات الرئاسية صناديق الاقتراع

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market