العمل توفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، أن مديرية عمل محافظة الشرقية نظمت مع شركاء إجتماعيين، ملتقى توظيفي للشباب وفر أكثر من 4044 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل في 51 شركة قطاع خاص، بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، والإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تحت رعاية حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بمقر شركة النساجون انترناشيونال بالمنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان.

ووفر الملتقى فرص عمل في مختلف التخصصات للعمل في نطاق محافظة الشرقية وخارجها، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بما يساهم في تحسين مستويات معيشتهم والحد من معدلات البطالة وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات لتوفير تلك الفرص ومتابعتها للتأكد من شغلها والعمل في نطاق أحكام القانون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الملتقى شهد فعاليات افتتاحه ياسمين خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، والدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر المهندس، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وهبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس صبحى نصر رئيس المركز الوطنى للتعليم المزدوج، وأمين صندوق اتحاد المستثمرين، والمهندس خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وخالد الشيخ مدير التشغيل الداخلي بالمديرية، ومحمد الشغنوبي مدير منطقة عمل العاشر من رمضان، ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وممثلى وزارات الصناعة والعمل، ورئيس الجهاز التنفيذى بالمدينة ورئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والغرفة التجارية بالشرقية،وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من مندوبي القنوات الفضائية والصحف الرسمية.

وأوضح أحمد عبدالهادي، وكيل مديرية العمل بالشرقية في تقرير للوزارة حول فعاليات الملتقى أنه بدأ في إستقبال راغبي العمل بالقطاع الخاص في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ثم حفل الإفتتاح والذي بدأه الدكتور عادل اليماني المستشار الإعلامي النساجون بكلمة أكد خلالها على أهمية التدريب وثقل مهارات الشباب من أجل خوض سوق العمل وتضافر كافة الجهود للقضاء على البطالة، وأن العاشر من رمضان هي قلعة الصناعة في مصر، فمساحتها تبلغ 9220 فدان، وتعتبر أحد مناطق الجذب الاستثمارى والصناعى فى مصر وتم تنفيذ بها 56 ألف وحدة سكنية وجارى تنفيذ 20 ألف وحدة، وجارى تنفيذ 1026 مصنع جديد يقومون بتوفير آلاف فرص العمل وعدد كبير من المشروعات المختلفة، كما جرى استعراض فيلم وثائقى حول الإنجازات التى حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية برؤية ثاقبة للقيادة السياسية والتى أسفرت عن بناء الدولة المصرية الحديثة بكافة قطاعاتها ومحاربة الإرهاب وعودة الأمن الحقيقى لكافة الأراضى المصرية.