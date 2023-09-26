وزير الزراعة يطلق أكبر قافلة منافذ متحركة بالسلع الغذائية إلى محافظة شمال سيناء

كتب- مصراوي:

تنفيذا لتوجهيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تضم حوالى 41 سيارة فيها أكثر من 75 طنا من السلع الضرورية للاسرة المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والألبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.

كما شملت التوجيه قافلة بيطرية لعلاج المواشي وتقديم الأمصال واللقاحات والفحص مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية للأهالي في شمال سيناء.

وقال وزير الزراعة إن القافلة بالتنسيق مع اللواء عبدالحميد شوشة محافظ شمال سيناء وتأتي في ذكرى عزيزة علينا جميعا وهى العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة.

ووجه القصير بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية، وأن القافلة تتضمن كذلك كراتين سلع غذائية مجانية هدية من الرئيس للمناطق الأكثر احتياجا بالشيخ زويد، إضافة إلى توزيع حلويات المولد النبوي مجانا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك قافلة أخرى يتم تجهيزها إلى سيناء تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم، مؤكدا أن الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تقوم بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة سواء في منافذها الثابتة بالمحافظات أو المتحركة التي تجوب المناطق الأكثر أحتياجا.