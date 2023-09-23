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رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة

08:33 م السبت 23 سبتمبر 2023
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    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني
  • عرض 4 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني
  • عرض 4 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني
  • عرض 4 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني
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كتب- نشأت علي:
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ مساء اليوم بمطار القاهرة وفدا رفيع المستوى للحزب الشيوعي الصينى برئاسة لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب.

تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الصيني تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ تستغرق ثلاثة ايام خلال الفترة من ٢٣ الى ٢٥ سبتمبر الحالي.

يضم الوفد الصيني عددا من الشخصيات البارزة بالحزب الشيوعي الصينى، تهدف الزيارة لبحث سبل تدعيم العلاقات المصرية الصينية على مختلف الاصعدة.

حضر مراسم الاستقبال المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية

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عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الحزب الشيوعي الصيني

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