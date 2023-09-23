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هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في السعودية.. الشركة تكشف التفاصيل

07:38 م السبت 23 سبتمبر 2023

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:
صرح مصدر مسؤل بشركة مصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دبي، وعلى متنها 120 راكباً ، هبطت اضطرارياً بمطار الدمام الدولي لوجود عطل فني مفاجئ.

وقالت الشركة، في بيان لها طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولى ، وذلك حرصًا على سلامة الركاب ووفقًا للمعايير الدولية ، وتم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الإنتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.

من جانبها قامت الشركة بتجهيز طائرة أخري متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الدمام لنقل ركاب رحلة MS905 من الدمام إلى دبى.

سوق مصراوى

هبوط اضطراري مصر للطيران مطار القاهرة مطار الدمام

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هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في السعودية.. الشركة تكشف التفاصيل