هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في السعودية.. الشركة تكشف التفاصيل
كتب- محمد عبيد:
صرح مصدر مسؤل بشركة مصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دبي، وعلى متنها 120 راكباً ، هبطت اضطرارياً بمطار الدمام الدولي لوجود عطل فني مفاجئ.
وقالت الشركة، في بيان لها طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولى ، وذلك حرصًا على سلامة الركاب ووفقًا للمعايير الدولية ، وتم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الإنتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.
من جانبها قامت الشركة بتجهيز طائرة أخري متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الدمام لنقل ركاب رحلة MS905 من الدمام إلى دبى.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 130 جنيها.. أسعار الشنط الحريمي قبل بداية عام جامعي جديدتفاصيل
-
وداعاً لحر الصيف.. أفضل تكييف هواء بقسط يبدأ من 374 جنيهاتفاصيل
-
أفضل إير فراير لطعام صحي بدون دهونتفاصيل
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
تخفيضات العودة للمدارس.. أرخص موبايل تاتش في مصرتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: