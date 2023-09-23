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BBC

البرهان: إذا استمرت هذه الحرب ستنتشر في السودان كلها

12:25 م السبت 23 سبتمبر 2023

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه عندما تنتهي الحرب سيتم التشاور حول حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية.

وتابع البرهان خلال حديثه مع فضائية العربية، اليوم السبت، أنه إذا استمرت هذه الحرب فإنها ستنتشر في كامل أنحاء السودان، لافتًا إلى أن كل المفاوضات التي تحقق السلام في السودان مرحب بها.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه إذا استمرت الحرب حتما ستنتصر القوات المسلحة.

وشدد البرهان أن الجيش لم ترتكب أي جرائم، لافتًا إلى أن الدعم السريع هو من ارتكبت الجرائم، وبالتالي هو من تُرفع ضده الدعاوي، فإنها تعتمد على الكثير من المرتزقة ولدينا أدلة، لأن الجيش يعتمد استراتيجية محدودة في القتال حفاظا على ممتلكات الدولة.

وأوضح أن تغلغل قوات الدعم السريع بين المدنيين يعطل تقدم قواتنا ويرفع كلفة تحقيق ذلك، كما أنه يحتل منازل المواطنين ويحتمي بين المدنيين وهذا يعيق تقدم قواتنا.

وأكد أن الجيش مسؤول دستوريًا عن حماية السودان واستخدام القوة واحتكار القوة المسلحة.

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