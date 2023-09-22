أكتوبر المقبل.. انطلاق معرض أجرو دلتا الزراعي فى دورته السادسة

كتب- أحمد مسعد:

ينطلق قريبًا المعرض والمؤتمر الزراعي السنوي "اجرو دلتا" في دورته السادسة، والذى سيُعقد على أرض محافظة الدقهلية يومي 5 و 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بحضور العديد من القيادات التنفيذية والتشريعية ورؤساء لجان الزراعة بالنواب والشيوخ، و أساتذة الجامعات والنقابات.

وصرّحت دينا أبو المجد، الكاتبة الصحفية ورائدة الأعمال ومنظمة الحدث، بأن المعرض يُنظم في منطقة الدلتا نظرًا لكونها أكبر منطقة زراعية وتحتضن أكبر عدد من المزارع ومصانع الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني. واستمرار المعرض في المنطقة لمدة 6 سنوات، يأتى تماشيًا مع خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز نمو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الاستثمارات به والمساهمة في الناتج المحلي.

وأضافت ابو المجد أن المعرض سيناقش هذا العام فرص وتحديات القطاع الزراعي في مجالاته المختلفة وفرص التوسع في الاستثمار به. سيتم ذلك من خلال تنظيم جلسات نقاشية على هامش المعرض، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الندوات لتوعية المربين والمزارعين وتعريفهم بأحدث أساليب التكنولوجيا من قبل متخصصين.

واشارت إلى تنظيم حفل توزيع جوائز "The Best" للمرة الأولى ضمن فعاليات المعرض، بهدف تكريم رموز الزراعة المصرية وعدد كبير من المتميزين من المزارعين والمنتجين والمربين في القطاع الزراعي والبيطري، وذلك لتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتقدير دورهم في تطور القطاع الزراعي.

وأضافت أن المعرض سيتم تنظيمه تحت رعاية كبرى شركات الزراعيه التي تعمل في مجال الأعلاف والدواجن واللقاحات والأدوية البيطرية والأسمدة والمبيدات والمخصبات.