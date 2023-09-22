اليوم آخر أيام فصل الصيف.. وتوقعات بخريف متقلب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، أن اليوم آخر أيام فصل الصيف، ويبدأ فصل الخريف يوم السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣، مُعقبة أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجوية السريعة والحادة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة أنه متوقع ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.