تَهَادَوْا تَحَابُّوا.. دار الإفتاء توضح حكم تبادل حلاوة المولد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يجوز شرعًا تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» أخرجه مالك في "الموطأ".

وتابعت: "ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو تقييد ذلك بإباحَتِه في وقت دون وقت".