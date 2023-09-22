تَهَادَوْا تَحَابُّوا.. دار الإفتاء توضح حكم تبادل حلاوة المولد

تَهَادَوْا تَحَابُّوا.. دار الإفتاء توضح حكم تبادل حلاوة المولد
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يجوز شرعًا تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» أخرجه مالك في "الموطأ".
وتابعت: "ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو تقييد ذلك بإباحَتِه في وقت دون وقت".
سوق مصراوى
-
تبدأ من 130 جنيها.. أسعار الشنط الحريمي قبل بداية عام جامعي جديدتفاصيل
-
وداعاً لحر الصيف.. أفضل تكييف هواء بقسط يبدأ من 374 جنيهاتفاصيل
-
أفضل إير فراير لطعام صحي بدون دهونتفاصيل
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
تخفيضات العودة للمدارس.. أرخص موبايل تاتش في مصرتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: