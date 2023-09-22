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تَهَادَوْا تَحَابُّوا.. دار الإفتاء توضح حكم تبادل حلاوة المولد

12:00 ص الجمعة 22 سبتمبر 2023

دار الإفتاء المصرية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يجوز شرعًا تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» أخرجه مالك في "الموطأ".

وتابعت: "ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو تقييد ذلك بإباحَتِه في وقت دون وقت".

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دار الإفتاء المصرية ذكرى المولد النبوي الشريف المولد النبوي الشريف فيسبوك

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