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BBC

الإعلامية سناء منصور تقدم برنامج "هاحكيلكم حكاية" عبر dmc

10:04 م الخميس 21 سبتمبر 2023

الإعلامية القديرة سناء منصور

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كتب- إسلام لطفي:

تقدم الإعلامية القديرة سناء منصور، برنامجًا جديدًا، باسم "هاحكيلكم حكاية "، وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، عبر قناة "dmc".

وتحكي سناء منصور خلال البرنامج عن مواقف مختلفة لأهم الشخصيات الذين قابلتهم خلال مسيرتها الإعلامية الحافلة، وذكريات مختلفة، منهم الرئيس السابق أنور السادات، وعبدالحليم حافظ، وشادية، وعمرو الشريف، وفاتن حمامة.

كما تقدم الإعلامية جاسمين طه زكي، برنامجًا جديدًا باسم "مصريات"، يُعرض عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بقناة "dmc".

وتحكي جاسمين طه زكي خلال البرنامج عن أهم السيدات المصريات اللاتي أثرن الحياة الفنية أو الإجتماعية والسياسية، والتاريخية، ولهن حياة حافلة من المواقف الوطنية، وفي حقبات زمنية مختلفة.

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سناء منصور برنامج هاحكيلكم حكاية قناة dmc أنور السادات فاتن حمامة

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