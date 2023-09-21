السيسي يوجه بمواصلة جهود الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المجالات

القاهرة (أ ش أ)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس مع اللواء مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، حيث اطلع الرئيس السيسي على استراتيجية تطوير الهيئة، خاصة ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، والاهتمام بالبحوث الفنية، لاسيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.​