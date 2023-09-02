للتفاوض.. صحفيو "BBC" يعلقون إضرابهم الرابع
كتب- إسلام لطفي:
قرر العاملون فى مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC بالقاهرة، تعليق إضرابهم الرابع، الذى كان مقررًا فى الرابع من سبتمبر الجارى لمدة ١٥ يومًا، وذلك لإفساح الفرصة للتفاوض بعد إرسال الإدارة في لندن مقترحًا لنقابة الصحفيين، وممثلى العاملين يمكن بدء التفاوض بشأنه.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات يوم الاثنين المقبل، الموافق ٤ سبتمبر، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، وممثلين للصحفيين بمكتب القاهرة مع ممثلى الإدارة فى لندن.
وتأمل نقابة الصحفيين أن تسفر المفاوضات عن تسوية عادلة لموظفى المكتب، تُوقف المعاملة التمييزية، التى يتعرضون لها.
من جانبهم، توجه صحفيو بى بى سى بالشكر لكل مَن تضامن معهم، ودعّم قضيتهم العادلة.
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