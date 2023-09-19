أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا على معظم المناطق، خاصة مع وجود تحسن في درجات الحرارة بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الليل، ويعمل على تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت، منار غانم، أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 32 و33 درجة، و29 على السواحل الشمالية و39 على المناطق الجنوبية، وبالتالي الأجواء تكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت: تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة"، لافتة إلى أننا بدأنا نشعر بمزيد من التحسن خلال فترة الليل، والأجواء لطيفة تماما فى معظم محافظات شمال البلاد، خاصة الانخفاض فى نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن هناك اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وهي غير مؤثرة على أي أنشطة يومية.

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