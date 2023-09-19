إعلان

BBC

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة بدرجات الحرارة

11:00 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
  • عرض 17 صورة
    الطقس
  • عرض 17 صورة
    الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    الطقس
  • عرض 17 صورة
    الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا على معظم المناطق، خاصة مع وجود تحسن في درجات الحرارة بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الليل، ويعمل على تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت، منار غانم، أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 32 و33 درجة، و29 على السواحل الشمالية و39 على المناطق الجنوبية، وبالتالي الأجواء تكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت: تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة"، لافتة إلى أننا بدأنا نشعر بمزيد من التحسن خلال فترة الليل، والأجواء لطيفة تماما فى معظم محافظات شمال البلاد، خاصة الانخفاض فى نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن هناك اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وهي غير مؤثرة على أي أنشطة يومية.

اقرأ أيضًا:

للحجز الفوري.. آلية جديدة لحجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة ببعض المدن

بأسعار جديدة.. الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

سوق مصراوى

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تأهيل المصريات بالخارج للقيادة.. تفاصيل تعاون "الهجرة" مع الأكاديمية الوطنية للتدريب -صور
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

القاهرة تسجل 22 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة