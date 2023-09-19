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يعتمد على الإنترنت.. ننشر أبرز المعلومات عن القارئ الضوئي للعداد "أبو كارت"

02:00 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

عداد الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:
يتسائل العديد من المواطنين عن الجهاز الموجود مع كشافي شركة شعاع المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء والذي يقومون بوضعه على العداد الكارت مسبق الدفع.

ويستعرض "مصراوى" فى التقاط التالية التعريف بالجهاز وأبرز المعلومات الصحيحة الخاصة به:-

1- الجهاز اسمه bluetooth optical probe وهو باختصار قارئ ضوئي لبيانات العداد للتأكد من سلامة العداد.

2- يقوم بتسجيل القراءة الشهرية كما هو الحال في برنامج القراءة الموحد بالنسبة للعدادات التقليدية.

3- تسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

4- يعتمد علي الإنترنت في إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشاف شعاع.

5- ليس له علاقة ان الاستهلاك يزيد أو يقل أو يسحب رصيد من العداد أو يعمل تحديث أسعار أو أي تعديلات بالعداد.

6- بدأت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إستخدام تطبيق القارئ الضوئي لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ ما يقرب من عام.

سوق مصراوى

القارئ الضوئي عداد الكهرباء العداد الذكي

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