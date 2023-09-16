العائدون من السودان.. توصيات عاجلة لتسوية أوضاع 800 طالب

كتب- إسلام لطفي:

أصدرت وزارة الهجرة عدة توصيات بخصوص 800 طالب عائدا من مناطق الصراع في السودان، جار عرضها على رئيس الوزراء، تعالج الموضوعات المطروحة وشكاوى المصريين، والتي أرسل أولياء الأمور والطلاب ملف بخصوصها للوزيرة، والتي وجهت برفعها لرئيس مجلس الوزراء.

وبحثت وزارة الهجرة، موقف 800 طالب مصري عائد من مناطق الصراع بالسودان، بعد لقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ببعض أولياء أمور هؤلاء الطلبة، والاستماع لشكواهم بشأن قبول أبنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة.

وأكدت الوزيرة ضرورة بحث موقف هؤلاء الطلاب من منظور إنساني في المقام الأول، نظرا لما عانوه خلال فترة وجودهم في مناطق الصراع بالسودان، فقبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع يأتي وفقا للقرارات الصادرة ذات الصلة، وكذلك عملية إيجاد حلول لهؤلاء الطلبة تأتي في هذا الإطار، أسوة بنظرائهم الذين استوفوا أوراقهم، ولهذا فإنه منذ صدور قرار تشكيل «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» برئاسة وزارة الهجرة، واللجنة في حالة انعقاد دائم لوضع الآليات المناسبة لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج، في إطار القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تستند إليها اللجنة في بحث ملف الطلاب لتسوية أوضاع جميع الطلاب العائدين وإلحاقهم بالجامعات المصرية الأهلية والخاصة.