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BBC

السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية في بني سويف

02:38 م السبت 16 سبتمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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بني سويف (أ ش أ)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وشملت الافتتاحات، مشروعات مجموعة شركات "الرواد" لإنتاج مواسير البولي إثيلين، التي ساهمت في المشروعات الكبرى لزراعة القمح مثل توشكى والضبعة والعيونات وانتاج مواسير الغاز الرئيسية والفرعية للمساهمة في مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

ويزور الرئيس السيسي محافظة بني سويف وعدة قرى داخلها للاطلاع على الأوضاع هناك وآخر ما وصلت له مشاريع مبادرة "حياة كريمة" وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة.​

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