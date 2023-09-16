السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية في بني سويف
بني سويف (أ ش أ)
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.
وشملت الافتتاحات، مشروعات مجموعة شركات "الرواد" لإنتاج مواسير البولي إثيلين، التي ساهمت في المشروعات الكبرى لزراعة القمح مثل توشكى والضبعة والعيونات وانتاج مواسير الغاز الرئيسية والفرعية للمساهمة في مشروعات مبادرة "حياة كريمة".
ويزور الرئيس السيسي محافظة بني سويف وعدة قرى داخلها للاطلاع على الأوضاع هناك وآخر ما وصلت له مشاريع مبادرة "حياة كريمة" وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: