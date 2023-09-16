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BBC

اليوم.. السيسي يفتتح عددا من مشروعات حياة كريمة في بني سويف

12:33 م السبت 16 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرية "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف.

ومن المقرر، خلال الزيارة، أن يتفقد الرئيس ويفتتح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

جاء ذلك بحسب ما صرح به المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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