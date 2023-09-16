اليوم.. السيسي يفتتح عددا من مشروعات حياة كريمة في بني سويف
كتب- محمد سامي:
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرية "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف.
ومن المقرر، خلال الزيارة، أن يتفقد الرئيس ويفتتح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.
جاء ذلك بحسب ما صرح به المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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