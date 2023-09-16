حلوى المولد بتخفيضات 25%.. "التموين" تطرح الحلوى بـ1300 مجمع -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، وإن الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25%؛ لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من الحلوى.

وأضاف المصيلحي أن حلوى المولد النبوي الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي، مشيراً إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

وأوضح اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المجمعات الاستهلاكية قد تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها؛ بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة.

وأكد حسنين أن هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يوميًّا حسب طلب المواطنين، مشيراً إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة إن الكميات التي يتم طرحها يوميًّا بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، مشيراً إلى أنه تتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.