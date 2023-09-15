يقدمه أحمد مراد وابنته.. تفاصيل الحلقة الأولى لبرنامج "بيت مراد" على قناة ON
كتب- إسلام لطفي:
تعرض قناة "ON" أولى حلقات برنامج "بيت مراد"، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8 ونصف مساء.
ويُقدِّم البرنامج الكاتب أحمد مراد، وتظهر معه في الحلقات ابنته "فاتيما"، وتناقش بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.
و The Chemistry Between Us للكاتب لـ"لاري يونج" أول الكتب التي سيتم مناقشتها في الحلقة الأولى من البرنامج، وكذلك كتاب Talking to Strangers للكاتب "مالكوم جلادويل".
برنامج "بيت مراد" هو برنامج ثقافي بشكل مختلف من حيث التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلق بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب "مراد" الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك وجهة نظر "فاتيما" التي تمثل الجيل الجديد.
والبرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويعرض يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة الثامنة والنصف على قناة "ON".
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