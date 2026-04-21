أعلن الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إرسال مذكرة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إعمالًا بحكم المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس، تتضمن طلب إحالة عدد من الموضوعات المهمة إلى اللجنة، في مقدمتها قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك متابعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية لكافة مدن وقرى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والدراسات التمهيدية للموضوعات المحالة إليها.

وأوضح شلبي في بيان، أنه في حال موافقة رئيس المجلس على الإحالة، سيتم تشكيل عدد من اللجان النوعية المتخصصة لدراسة تلك الملفات بشكل دقيق، بما يضمن الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل البرلماني في متابعة الملفات التنفيذية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهمية تشكيل هذه اللجان تنبع من كونها أداة فعالة لتقييم السياسات والتشريعات على أرض الواقع، وضمان معالجة أي تحديات تنفيذية قد تظهر أثناء التطبيق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي داخل القطاعات المعنية.

وأشار شلبي إلى أن ملفات وزارة الإسكان تُعد من أهم الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، نظرًا لارتباطها المباشر بتوفير السكن الملائم والبنية التحتية الأساسية من مياه وصرف صحي وتنظيم عمراني، مؤكدًا أن تطوير هذه الخدمات يمثل أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة.