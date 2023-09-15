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"القومي للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع شركة استشارات لتعزيز التعاون

06:03 م الجمعة 15 سبتمبر 2023
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    القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة استشارات
  • عرض 4 صورة
    القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة استشارات
  • عرض 4 صورة
    القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة استشارات
  • عرض 4 صورة
    القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة استشارات
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كتبت- نور العمروسي:

وقع المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع شركة إنجيج كونسلتينج للإستشارات وذراعها التدريبي "ترين"، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وكريم رفعت - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى جانب ممثلين عن الطرفين.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالمرأة ومجال الخدمات التدريبية لتمكين المرأة اقتصادياً بالإضافة إلى المجالات المتعلقة بالمرأة وخدمات الإستشارات الحكومية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مؤكدة أن البرامج التدريبة والخدمات الإستشارية التي سيتم تقديمها ستدعم جهود المجلس في تأهيل المرأة و تعزيز قدرتها و رفع كفاءتها فضلا عن القدرة على تنفيذ مشروعها الخاص إلى جانب العديد من أوجه التعاون الأخرى التي يتضمنها البروتوكول متمنية أن يستمر هذا التعاون والشراكة من أجل تمكين المرأة المصرية.

كما اعرب كريم رفعت، عن سعادته البالغة لتوقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة والذي يتيح للمجموعة بناء شراكة إستراتيجية مع أحد أبرز المجالس المتخصصة في مصر والمعنية بدعم ومساندة المرأة المصرية حيث تعهد بتوفير كل الدعم والقدرات المتاحة لدعم جهود المجلس في تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالمرأة المصرية وتنمية دورها في كافة المجالات وبالأخص في قطاع الأعمال والإستثمار وتوفير عدد من الخدمات الإستشارية والبرامج التدريبية المتخصصة في السياسات العامة والتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار.​

سوق مصراوى

المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع شركة استشارات الدكتورة مايا مرسي شركة إنجيج كونسلتينج للإستشارات

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