مضر بالصحة.. طبيب شهير يحذر من نظام "الطيبات" الغذائي​

كتب- إسلام لطفي:

علَّق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقًا، على النظام الغذائي الذي يُطلق عليه البعض "نظام الطيبات"، قائلًا: لا ينتمي للطيبات ولا الطيبين.

وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": قُل إنه نظام الموبقات الخبيثات المتلفات للصحة.

وأضاف: للأسف الناس يضربون عرض الحائط بقواعد العلم جريًّا وراء المال والشهرة والترند.

وكان قد قال إن تناول تفاحة أو أكثر يوميَّا تمنع الإنسان من زيارة الطبيب وتعتبر مضادة للقلق والتوتر، موضحًا أنَّ الإكثار من تناول الشيكولاتة والسكريات يزيد من القلق والتوتر طبقًا لدراسة نشرتها Medscape Endocrine.

وكان قد حدَّد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، فوائد البصل والثوم، قائلًا: يمكن تناولها مع الطعام أو إدخالها في تجهيز بعض الأكلات، حيث إن البصل يعمل كمطهر للجوف ويزود المناعة ويقي من الجلطات.

وأضاف: الثوم يقلل ضغط الدم، ويفضل ابتلاع فص الثوم بالمياه، لأنه لا يمكن مضغه بسبب الرائحة، والبصل يدخل في تحضير بعض الأكل المسلوق وهنا يكون مفيد أيضًا، قائلًا: لو كان البصل حراق قد يتسبب في الاحتقان والبواسير ولذلك يجب عدم الإكثار منه.

وتابع: تناول الفراولة يمنع حدوث جلطات وأزمات القلب، وتعتبر عنقود منافع، وتناولها مفيد لكن ليس بإفراط وتناول البرتقال مهم جد.. جرب تختم يومك بتناول برتقالة، الجلطات وأزمات القلب بتيجي بليل، والبرتقال بيمنع حاجة زي كده.

وأثير الحديث خلال الأيام الماضية، عن تطبيق الدكتور ضياء العوضي أستاذ الرعاية المركزة بجامعة عين شمس، لنظام غذائي جديدا على بعض المرضى وأطلق عليه اسم “نظام الطيبات”.

وأكد العضوي أن نظام "الطيبات" يمكن أن يساعد في علاج أمراض مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض دون الحاجة إلى الأدوية، وتم التطبيق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع على بعض المرضى، ولاحظ تحسنًا في حالتهم، مما سمح له بالتخلي عن الأدوية التي كانوا يتناولونها.

أوضح أنه يعالج مجموعة متنوعة من الأمراض بواسطة هذا النظام الغذائي الخاص به، وأنه لا يعتمد على العلاج الدوائي في الحالات التي يعالجها.