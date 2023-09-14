رائحة غريبة في الجو.. "البحوث الفلكية" يكشف حقيقة تعرض مصر لتغيرات بيئية
كتب- إسلام لطفي:
علَّق المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ما روَّجه البعض عن انتشار رائحة غريبة في الجو خلال الأيام الماضية، على أنها "روائح تسبق تغيرات كارثية".
وذكر المعهد عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": مناطق وطبقات الأرض داخل الدولة المصرية يرصدها المعهد لحظيًّا ولا يوجد ما يستدعي أي قلق.
وكان من بين المروجين لهذا الأمر حساب يحمل اسم Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc، بقوله "الرائحة اللي انتشرت في القاهرة والجيزة في مصر ليست علامة جيدة، هذه الروائح عادة ما تسبق تغيرات كارثية!! ويمكن أن تكون تغيرات تحدث الآن في الطبقات المحيطة في هذه المناطق ربنا يستر على الجميع!".
وردَّ المعهد القومي للبحوث الفلكية على هذا الأمر بـ"مرة أخرى.. هذا حساب لا ينشر غير الجهل وإثارة خوف المواطنين".
وأشار إلى أن هذا الحساب ادعى أن سلاح HAARP هو السبب في حدوث الزلازل في المنطقة وادعى أن الأرض مسطحة وأن صور الفضاء مزورة، مضيفًا: ولذلك وجب التنويه من جانبنا أن الزلازل ظاهرة طبيعية ولا يوجد ما يسمى أسلحة تتسبب في الزلازل وهذا الحساب لا ينشر غير الجهل وكلماته لا تحمل أي علم حقيقي.
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