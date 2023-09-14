تصريح الخطابة من الأوقاف.. الأوراق المطلوبة وكيفية الحصول عليه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح وزارة الأوقاف، بين الحين والآخر باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد، بنظام المكافأة، ضمن خطتها لسد العجز في أئمة المساجد على مستوى الجمهورية.

وتسمح وزارة الأوقاف، لخريجي كليات "أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، والقرآن الكريم، واللغة العربية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، والتربية شعب (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية)" بجامعة الأزهر، استخراج تصريح خطابة بالمكافأة مع الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وينشر "مصراوي" شروط الحصول على ترخيص للعمل خطيبا بالمكافأة بوزارة الأوقاف، والتي تتمثل فيما يلي:

1 ـ التقدم بطلب رسمي إلى المديرية التابع لها المتقدم أو وزارة الأوقاف.

2 ـ اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف أو الاختبارات التحريرية والشفوية التي تحددها في هذا الشأن.

3 ـ أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

4 ـ ملء استمارة التقدم المتاحة على موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أون لاين".

5 ـ الحصول على تقدير جيد جدا أو أعلى من ذلك للخريجين.

6 ـ تقديم نسخة من المؤلفات لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على تصريح خطابة.