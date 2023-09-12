التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة شاملة في بني سويف ضمن مبادرة "قطار خير التحالف"

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم قافلة شاملة تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الانسانية والمواد الغذائية لتوزيعها على الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة بني سويف ضمن فعاليات مبادرة " قطار خير التحالف "

وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتتضمن الشاحنات كميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية ووجبات جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات ، جواكت مدرسية، ألحفة فايبر،حلوى المولد، لعب أطفال، شنط صحية للأطفال، قطع ملابس، كراسي متحركة، نظارات طبية وغيرها من المساعدات، التي تم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة كورنيش النيل؛ تمهيدا لتوزيعها على آلاف الأسر من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

شارك في القافلة 12 كيان من كيانات التحالف وهم (مؤسسة مصر الخير، جمعية مسجد مصطفى محمود، مؤسسة أبو العينين، أبوهشيمة الخير، مؤسسة العربي، مؤسسة الجارحي، جمعية الأورمان، بنك الطعام المصري، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة صناع الحياة، جمعية رسالة، مؤسسة حياة كريمة)

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.