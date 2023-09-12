رفع درجة الاستعداد.. وزير الري يتابع موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على مطروح

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية؛ لاستعراض موقف العاصفة دانيال وتأثيرها على محافظة مطروح .

وصرح سويلم بأن الأحوال الجوية قد استقرت وتوقفت الأمطار اليوم على مدن ومراكز محافظة مطروح؛ بعد هطول أمطار متقطعة ليلة أمس الإثنين على بعض المناطق بمدينتَي مرسى مطروح والسلوم؛ لم يتكون عنها أي سيول أو أضرار، نظرًا للطبيعة المستوية للمناطق التي هطلت عليها الأمطار.

وتابع سويلم: حدثت تجمعات محدودة للمياه ببعض المساحات المفتوحة والمنخفضة وداخل بعض شوارع مدينة مرسى مطروح -تم التعامل معها بمعرفة مجلس المدينة- ولم يقم سد أبو إسماعيل بمدينة مرسى مطروح بحجز أية كميات من المياه أمامه قياسًا بكميات الأمطار الواردة، وجميع أعمال الحماية من السيول بمحافظة مطروح بحالة فنية جيدة .

وأوضح وزير الري، في ما يخص الحماية من أخطار السيول بمحافظة مطروح، أنه تم مؤخرًا نهو تنفيذ عملية إنشاء سد وادي أبو إسماعيل (وادي الشقوق)، والذى يهدف إلى حماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول؛ وهي عبارة عن إنشاء سد ركامي بارتفاع (٦) أمتار وعرض (٥٤) مترًا من أسفل و(٥) أمتار من أعلى، وتم نهو إنشاء عدد ١٠٠ بئر نشو (روماني) بسعة (١٥٠-٢٠٠ متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم في تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة .

ونوه الوزير بأنه تم رفع درجة الاستعداد بواحة سيوة؛ خصوصًا في بركة بهي الدين، في ضوء ما أسفرت عنه العاصفة الترابية من نشاط ملحوظ في حركة الأمواج بالبركة، لتصل إلى ما يزيد على ١.٥٠ متر، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بالواحة بدفع المعدات والتشوينات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة، بالتزامن مع الأعمال العاجلة التي تقوم بها الوزارة حاليًّا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتدعيم جسور بركة بهي الدين بطول يصل إلى ٥ كيلومترات وارتفاع يصل إلى ٢ متر؛ لمواجهة أي ارتفاعات طارئة لمناسيب المياه بالبركة، ولم تسفر العاصفة عن حدوث أي خسائر، والأوضاع حاليًّا مستقرة بواحة سيوة .