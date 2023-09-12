العاصفة دانيال.. أمطار على القاهرة الآن -صور

أول تعليق من البيئة على شكاوى انتشار رائحة غريبة في الهواء

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مناطق من القاهرة الكبرى تشهد الآن أجواء خريفية رائعة وأمطار خفيفة.

قالت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما نتعرض له اليوم من تقلبات في حالة الطقس نتيجة بقايا العاصفة دانيال والتي تتعرض له مصر منذ أمس الاثنين.

وأضافت غانم: يوجد فرص أمطار خفيفة على القاهرة اليوم وغدا، ومتوسطة على السواحل الشمالية، لافتة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في رياح جنوبية غربية أدى إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى انتهاء الرياح المثيرة للأتربة اليوم، بينما بقايا العاصفة دانيال تصل غدا سيناء ومدن القناة وتنتهى تماما يوم الخميس على أغلب الأنحاء.

يذكر أن موجة من الطقس المتقلب ضربت عددا من المحافظات أمس الاثنين، تزامنًا مع وصول العاصفة دانيال إلى شواطئ المحافظات الساحلية.