جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش تحتفي بمئوية رحيل فنان الشعب

كتب- محمد شاكر:

تشهد الساحة الفنية الثقافية، العديد من الفعاليات، بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش، الذي رحل يوم 10 سبتمبر 1923، تاركا إرثا موسيقيا استثنائيا، وحالة إبداعية فريدة من نوعها.

وتحتضن دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الصغير، ندوة ثقافية بعنوان "مئوية فنان الشعب سيد درويش.. مائة عام على وفاته"، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، من خلال لقاء مع المايسترو محمد درويش حفيد فنان الشعب سيد درويش، والدكتور رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، وبمشاركة جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش، وفرقة تراث سيد درويش وتم اختيار الفرقة الموسيقية من شباب عاشق ومحب لفن سيد درويش وتدير الندوة الشاعرة عزة عيسى.

وتتواصل الفعاليات بفنان الشعب من خلال حفل فني تحييه فرقة تراث سيد درويش، بقيادة المايسترو محمد حسن سيد درويش، في الثامنة مساء الأحد 17 سبتمبر بقبة الغوري.

وتفتح دار أوبرا الإسكندرية أبوابها، لإقامة حفلا مماثلا على مسرح سيد درويش، تحييه أيضا فرقة تراث سيد درويش، بقيادة المايسترو محمد حسن سيد درويش، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 23 سبتمبر الجاري.

يُشار إلى أن جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش، من الجمعيات العريقة حيث تأسست سنة ١٩٤٧ بالقاهرة، ويتولى رئاستها الحالية، الفنان محمد حسن سيد درويش، حفيد فنان الشعب سيد درويش، وهو مؤسس فرقة تراث سيد درويش.​