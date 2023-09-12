أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من الثلاثاء إلى الأحد 17 سبتمبر.

وقالت الأرصاد، أنه من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 60%، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، و جنوب سيناء 40 درجة.

الأربعاء 13 سبتمبر

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 14 سبتمبر والجمعة 15 سبتمبر

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

السبت 16 سبتمبر والأحد 17 سبتمبر

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.