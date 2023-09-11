محافظ الجيزة يُسلم 108 أجهزة كهربائية لفتيات مقبلات على الزواج

كتب- محمد أبو بكر:

سلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ١٠٨ جهازاً كهربائياً لـ عدد ٤٠ فتاة مقبلة علي الزواج، مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية؛ وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية وإدخال الفرحة على قلوبهن .

وقدم المحافظ، وفقاً لبيان المحافظة الإثنين، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الشباب من خلال التوسع في المشروعات التنموية، وبناء المدن الجديدة، مستشهداً بمستوى التطور فى البنية التحتية بالمحافظة وما تم إنجازه بمشروعات الصرف الصحي التي كانت تغطي ١٢% فقط من المحافظة، ووصلت الآن نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي الي 60% من المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه مع انتهاء مشروعات حياة كريمة، ستصل إلي نسبة 95%، وهو ما يعكس مدى الجهد المبذول لتحسين حياة المواطنين.

وثمن المحافظ التعاون المثمر مع مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، فى تقديم المساعدات لأبناء المحافظة، مؤكداً على أن هذا العام فقط شهد ثلاث فعاليات بين المحافظة والمؤسسة، استهدفت ذوى الهمم والفتيات المقبلات على الزواج، لافتاً إلى وجود جهوداً كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية؛ لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات على الزواج، أن يكن أمهات مثاليات، وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم .

كما وجه المحافظ رسالة إلى المجتمع، وخص بالذكر الأهالي والأسر، بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة .

ومن جانبهم قدمت الفتيات المستحقات الشكر، لمحافظ الجيزة ومؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية؛ لإستقبالهن اليوم بديوان عام المحافظة وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيوا حياة كريمة.

جاءت الفعالية بحضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وصفية مصطفى أمين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية و محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .