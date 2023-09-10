بعد عاصفة دانيال في ليبيا.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تبدأ خلال ساعات

تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار غزيرة ورعدية في هذا الموعد

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثير للأتربة على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أنه يوجد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أنه الطقس ليلا معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: