تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار غزيرة ورعدية في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار.

وأضافت الهيئة، يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غدا الإثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة).

وأكدت الهيئة أن الأمطار تمتد خفيفة فى المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

وأكد الهيئة يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري) وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجة البحري ومدن القناة ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وذلك يوم الثلاثاء.

وأكدت الهيئة أنه يوم الأربعاء، تقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء.

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