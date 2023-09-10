أول مصرية في هذا المنصب.. "الهجرة" تهنئ جيهان الحسيني لتعيينها "مدعيًا عامًّا" بالمملكة المتحدة

كتب- إسلام لطفي:

تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بخالص التهنئة إلى الدكتورة جيهان الحسيني؛ لتعيينها بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة، كأول شخصية وسيدة مصرية تحتل هذا المنصب المهم.

وأكدت جندي تميز وكفاءة المصريين في كل موقع يشغلونه في الداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لهذا المنصب الكبير؛ حتى تصبح نموذجًا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهم عاليًا.

وعبرت الوزيرة عن امتنانها لما حققته د.جيهان الحسيني من سلسلة نجاحات حتى وصلت إلى هذه المكانة المتفردة، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وريادتها في المجتمعات الأجنبية، والتأكيد أن لها بصمات مؤثرة في تلك المجتمعات.

جدير بالذكر أن د.جيهان الحسيني حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماجستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز؛ وهي الاختبارات التي تعد غاية في الصعوبة.