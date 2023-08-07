5 أسباب تمنع قبول كارت شحن عداد"الكهرباء"

‏كتب-محمد صلاح

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"أسباب عدم قبول كارت شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى كالتالي:

ويستعرض "مصراوى" أسباب رفض العداد لشحنة كارت الكهرباء.

1- الكارت لا يعمل «تالف».

2- عدم تنشيط وتحديث الكارت.

3- الكارت به شحنة لا يتم تفريغها من قبل.

4- كارت الشحن المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.

5- كارت الشحن لا يخص العداد ذاته.

وفيما يتعلق بمنافذ استقبال الشكاوى:_

يوفران جهازي حماية المستهلك، وتنظيم مرفق الكهرباء 6 منافذ لاستقبال شكاوى المواطنين التي تتعلق بالكهرباء، وهي على النحو الآتي:_

-يتم استقبال الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز من هنـــا.

-يتم استقبال الشكاوى من خلال إيميل تلقي الشكاوى من هنـــا.

- تستقبل الشكاوى من خلال التوجه لمقر الجهاز في 1 شارع المهندس ماهر أباظة وراء نادي السكة الحديد بمدينة نصر.

- الاتصال على رقم 23421475 .

- من خلال الفاكس على رقم 23421471.

- من خلال الرقم البريدي 11811.