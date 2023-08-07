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5 أسباب تمنع قبول كارت شحن عداد"الكهرباء"

07:00 ص الإثنين 07 أغسطس 2023

شحن كارت الكهرباء

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‏كتب-محمد صلاح
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"أسباب عدم قبول كارت شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى كالتالي:
ويستعرض "مصراوى" أسباب رفض العداد لشحنة كارت الكهرباء.
1- الكارت لا يعمل «تالف».
2- عدم تنشيط وتحديث الكارت.
3- الكارت به شحنة لا يتم تفريغها من قبل.
4- كارت الشحن المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.
5- كارت الشحن لا يخص العداد ذاته.

وفيما يتعلق بمنافذ استقبال الشكاوى:_

يوفران جهازي حماية المستهلك، وتنظيم مرفق الكهرباء 6 منافذ لاستقبال شكاوى المواطنين التي تتعلق بالكهرباء، وهي على النحو الآتي:_

-يتم استقبال الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز من هنـــا.

-يتم استقبال الشكاوى من خلال إيميل تلقي الشكاوى من هنـــا.

- تستقبل الشكاوى من خلال التوجه لمقر الجهاز في 1 شارع المهندس ماهر أباظة وراء نادي السكة الحديد بمدينة نصر.
- الاتصال على رقم 23421475 .
- من خلال الفاكس على رقم 23421471.
- من خلال الرقم البريدي 11811.

سوق مصراوى

شحن كارت الكهرباء العداد مسبق الدفع رصيد عداد الكهرباء

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