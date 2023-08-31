انخفاض طفيف والقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

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مثقفون يطالبون بإنشاء متحفًا وتمثالًا للفنان إسماعيل ياسين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا الجمعة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة وتكون المحسوسة 37 درجة، والوجه البحري 34 درجة والمحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.