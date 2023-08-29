حدث في 8 ساعات| تفاصيل لقاء السيسي والبرهان.. وتفاصيل حالة الطقس

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئاسة تصدر بيانا بتفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

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رئيس الوزراء يتابع موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

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قروض بفائدة تبدأ من 5%.. تفاصيل برنامج التمويل الميسر "مشروعك" لتشغيل الشباب

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل برنامج التمويل الميسر "مشروعك" من وزارة التنمية المحلية.

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وزارة السياحة تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

توجهت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار سامية سامي، إلى محافظة الإسكندرية، للمرور على مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية بها، للتأكد من سير العمل به والوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة وكذلك بدء التحضير المبكر لإجراءات موسم الحج المقبل، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لموسم العمرة الجديد.

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فوائد "بريكس".. "معلومات الوزراء" يشارك في منتدى "المعرفة حول التنمية الصينية- الإفريقية" ببكين -تفاصيل

شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات النسخة الأولى من المُنتدى الذي يقيمه المركز الصيني (المعرفة الدولية حول التنمية CIKD)، تحت عنوان "المعرفة حول التنمية الصينية الإفريقية"، المنعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 أغسطس الجاري، بالعاصمة الصينية بكين.

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أهلًا مدارس.. تخفيضات 30% بمشاركة كبرى الشركات والمكتبات -تفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه جار إعداد الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي لهذا العام.

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أول تعليق رسمي على أنباء هدم مقبرتي الإمام ورش وأمير الشعراء

أكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرتي الإمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقي، ضمن أعمال التطوير التي تجرى بالمنطقة، غير صحيح.

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طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: رياح وارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الثلاثاء 29 أغسطس 2023 إلى الأحد 03 سبتمبر 2023، حيث يسوده طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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نائب رئيس الوفد: أدعم انتخاب السيسي تغليبًا للمصلحة الوطنية على الحزبية

قال الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ إن ما تمر به مصر الآن من ظروف استثنائية ناجمة عن تداخل أزمات إقليمية ودولية وتحديات كبيرة تحتم علينا أن نتوحد من أجل تخطيها عبر تجديد الثقة في اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد، الذي قاد مصر بنجاح في خضم تلك التحديات ويواصل التنمية المستدامة بعدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، مؤكدًا تغليبه المصلحة الوطنية وتأييده الكامل لتجديد الثقة وإعادة انتخاب الرئيس السيسي رئيسًا للبلاد للعبور بسفينتها إلى بر الأمان.

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