وزارة السياحة تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

الإسكندرية (أ ش أ)

توجهت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار سامية سامي، إلى محافظة الإسكندرية، للمرور على مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية بها، للتأكد من سير العمل به والوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة وكذلك بدء التحضير المبكر لإجراءات موسم الحج المقبل، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لموسم العمرة الجديد.

وأكدت سامية سامي، في بيان للوزارة، على أعضاء المكتب ضرورة العمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يسهم في إنجاح هذا الموسم والحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين وكذلك حقوق الشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج العمرة.

وعقب ذلك، تم التوجه إلى مطار برج العرب، حيث التقت سامية سامي بعدد من مسئولي المطار وإدارات الجهات المختصة هناك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في موسم العمرة، ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وضمان توافر كافة وسائل الراحة لهم، موجهة الشكر لكافة قيادات ومسئولي المطار وجميع الجهات الموجودة بداخله على تعاونهم مع الوزارة في التنظيم الجيد الذي شهده موسم العمرة السابق، مؤكدة أهمية استمرار هذا التعاون وتضافر كافة الجهود ليكون الموسم الجديد موفقاً وناجحاً يتم خلاله بذل قصارى الجهد لخدمة المعتمرين.

كما التقت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، مع مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، بمقر القنصلية بالإسكندرية، بحضور عبد الوهاب مرسي مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية، و مختار آدم رئيس غرفة عمليات السياحة بالإسكندرية، وهاني نصر عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، و توفيق الجهني نائب القنصل العام بمقر القنصلية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما يخص الترتيبات الخاصة برحلات الحج وأيضاً رحلات العمرة للمعتمرين المصريين على هامش بدء موسم العمرة الجديد لعام ١٤٤٥هـ، وكيفية تسهيل اجراءات أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتم الإشارة إلى الدور التي تقوم به البوابة المصرية للعمرة في تنظيم وتبسيط الإجراءات الخاصة بقيام الشركات السياحية بتنفيذ برامج العمرة الخاصة بهم.

من جانبه، أكد القنصل العام للسعودية أن المملكة تبذل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج ومعتمرين، والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات القيادة الحكمية للمملكة ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة وأمان.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد اعتمد منذ أيام، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، ويتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.​