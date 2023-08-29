أهلًا مدارس.. تخفيضات 30% بمشاركة كبرى الشركات والمكتبات -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه جار إعداد الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي لهذا العام.

وقالت الوزارة إنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة؛ بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مُخفضة، مع التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة فروع للمعرض بالمحافظات المختلفة، ومن المقرر أن يتم تدشين المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، منتصف سبتمبر، ومن المنتظر أن يسبقه تنظيم المعارض بالمحافظات، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة لبيع الأدوات الدراسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

ويسمح المعرض هذا العام بانضمام ومشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام إلى المعرض من خلال محلاتهم التجارية دون التوجه إلى المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات، وأنه سيتم أيضًا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع كل مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت انطلاق معرض "أهلًا مدارس" بمحافظة الأقصر؛ حيث يتم إقامة 7 معارض رئيسية بمدن المحافظة، بالإضافة إلى المحلات التجارية والمكتبات؛ لتوفير المستلزمات الدراسية.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير المنتجات الغذائية وإطلاق العديد من المعارض في المناسبات؛ مثل معرض أهلًا رمضان خلال الشهر الكريم، ومعرض "أهلًا مدارس" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وتوفير السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية؛ لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، ويتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وقامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة؛ لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.