"حماة الوطن" يعتزم زيارة المحافظات لوضع آليات دعم ترشح الرئيس السيسي

القاهرة (أ ش أ)

أعلن حزب حماة الوطن اعتزامه تنظيم زيارات لمحافظات الجمهورية، من خلال أمانة التنظيم برئاسة الدكتور أحمد العطيفي؛ لوضع آليات تنظيمية لحملة الحزب لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب المرتقبة للاستحقاق الانتخابي والتي تعمل على تسخير الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة لدعم الرئيس السيسي مرشحًا، كما سيتم خلال الزيارات تجهيز مقرات الحزب بجميع المحافظات والقرى بالإمكانيات اللوجستية لتكون مقارًا رئيسية للحملة الانتخابية.

وقال الدكتور أحمد العطيفي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن كافة الأمانات النوعية والفرعية وأمانات المحافظات ستسخر كل جهودها لتقديم الدعم اللازم وبكافة الأشكال من أجل حملة الرئيس، مشيرًا إلى أن دعم الحزب يأتي من منطلق وطني داعم للدولة المصرية ورئيسها الحالي لولاية جديدة.

وأضاف أن قواعد الحزب على الأرض سيكون لها دور فعال بالحملة الانتخابية لتعريف المواطنين بأهمية دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية، مؤكدًا ضرورة استكمال مسيرته الحالية في بناء الجمهورية الجديدة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية لتتمكن دولتنا المصرية من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي.​