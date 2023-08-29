تحرك جديد من "التموين" قبل صرف سلع بطاقات شهر سبتمبر

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد المنافذ بكل السلع الغذائية؛ استعدادًا لصرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر سبتمبر اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل أول الشهر.

ويصرف ما يقرب من 62 مليون مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة تموينية السلع الغذائية المدعومة عبر 40 ألف منفذ تمويني بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن حتى 4 أفراد في البطاقة و25 جنيهًا بداية من الفرد الرابع .

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين؛ تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، ويتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت بممارسة دولية عَلى شراء كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد؛ منها كمية 109 آلاف طن زيت عباد خام وكمية 15 ألف طن زيت صويا خام؛ للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 6 أشهر، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية .

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