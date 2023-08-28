الطقس الآن.. الأرصاد: الحرارة 36 بالقاهرة وأمطار خفيفة بهذه المناطق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث أجواء صافية حارة على شمال البلاد، مع هدوء نسبي في الرياح وارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى في الظل ٣٣ درجة مئوية بينما المحسوسة ٣٦.

وأكدت الهيئة، أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأعلنت وجود نشاط ريـاح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20 % تقريبا.

وأِشارت الهيئة، إلى أنه توجد شبورة مائية صباح الغد الثلاثاء على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء من وإلى من 4 الى 7 صباحاً تقريبا، مع وجود نشاط ریاح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.